МОК обратился к международным федерациям после допуска россиян

МОК поблагодарил международные федерации за допуск россиян в нейтральном статусе

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл обратился к международным федерациям после допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе. Его слова приводит ТАСС.

Макконнелл поблагодарил федерации. «Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств, в соответствии с нейтральным протоколом у них должна быть возможность соревноваться», — заявил он.

Ранее Макконнелл заявил, что МОК обсуждает вопрос допуска российских атлетов на зимнюю Олимпиаду-2026. «Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — добавил он.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе. Завоевать медали удалось только теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер в парном разряде.