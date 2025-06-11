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17:48, 11 июня 2025Спорт

МОК обратился к международным федерациям после допуска россиян

МОК поблагодарил международные федерации за допуск россиян в нейтральном статусе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЛетние Олимпийские игры
Кит Макконнелл

Кит Макконнелл. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл обратился к международным федерациям после допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе. Его слова приводит ТАСС.

Макконнелл поблагодарил федерации. «Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств, в соответствии с нейтральным протоколом у них должна быть возможность соревноваться», — заявил он.

Ранее Макконнелл заявил, что МОК обсуждает вопрос допуска российских атлетов на зимнюю Олимпиаду-2026. «Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — добавил он.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе. Завоевать медали удалось только теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер в парном разряде.

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