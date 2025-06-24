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17:19, 24 июня 2025Силовые структуры

В драке за сердце россиянина новая возлюбленная победила бывшую и получила уголовное дело

В Башкирии арестовали женщину за убийство бывшей возлюбленной ее парня
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Башкирии арестовали женщину за расправу над бывшей возлюбленной ее парня. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ей предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, в апреле этого года на улице Рабочей две женщины распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, вызванный ревностью. 47-летняя хозяйка дома упрекнула свою 23-летнюю гостью в отношениях с ее бывшим мужчиной. После этого девушка несколько раз ударила в живот потерпевшую, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Обвиняемая дала признательные показания. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что российский дворник 23 года скрывал правду о расправе над отцом.

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