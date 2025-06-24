В драке за сердце россиянина новая возлюбленная победила бывшую и получила уголовное дело

В Башкирии арестовали женщину за убийство бывшей возлюбленной ее парня

В Башкирии арестовали женщину за расправу над бывшей возлюбленной ее парня. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ей предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, в апреле этого года на улице Рабочей две женщины распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, вызванный ревностью. 47-летняя хозяйка дома упрекнула свою 23-летнюю гостью в отношениях с ее бывшим мужчиной. После этого девушка несколько раз ударила в живот потерпевшую, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Обвиняемая дала признательные показания. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

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