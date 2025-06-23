Российский дворник 23 года скрывал правду о расправе над отцом

В Красноярске осудят дворника, 23 года назад забившего своего отца

В Красноярске осудят дворника, 23 года назад забившего своего отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Ему предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, в апреле 2002 года во дворе дома на улице Шумяцкого обнаружили 59-летнего мужчину без сознания и со множественными травмами. Его доставили в больницу, врачи спасти пострадавшего не смогли.

Сразу установить виновника преступления не удалось, и уголовное дело было приостановлено. В этом году дело возобновили, и сотрудникам прокуратуры с оперативными подразделениями удалось установить подозреваемого. Им оказался сын пострадавшего.

Накануне происшествия отец с сыном распивали спиртные напитки. В ходе застолья у них возник конфликт и перерос в драку. Молодой человек избил отца и оставил его во дворе. 23 года обвиняемый скрывал свою причастность к преступлению и продолжал работать дворником.

Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин готовил бутерброды на кухне и неожиданно ударил жену ножом в спину.