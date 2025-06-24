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20:14, 24 июня 2025Бывший СССР

В родном городе Зеленского ветер сорвал флаг Украины с флагштока

«Страна.ua»: В Кривом Роге ветер сорвал флаг Украины с флагштока
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

В родном городе президента Украины Владимира Зеленского Кривом Роге ветер сорвал с флагштока флаг Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На опубликованных в социальных сетях кадрах запечатлен момент, когда ветер отрывает полотнище. Уточняется, что данный флагшток является самым высоким в городе.

5 июня Вооруженные силы (ВС) России нанесли авиаудар по администрации подконтрольного Киеву Херсона. В результате со здания был сорван украинский флаг. Кроме того, появились кадры с «надкусанным» фасадом администрации города.

В конце 2024 года в Киеве спустили и бросили на землю «главный флаг Украины». Его сняли для замены полотнища.

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