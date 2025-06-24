В России допустили наличие «Орешника» в каждой общевойсковой армии

Ходаренок: Бригады с БРСД «Орешник» могут создать в каждой общевойсковой армии

Оснащение Вооруженных сил России комплексами с баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник» может занять несколько лет. В перспективе бригады с БРСД могут создать в каждой общевойсковой армии, допустил военный эксперт Михаил Ходаренок в беседе с ТАСС.

Он предположил, что комплексы с БРСД будут поступать в оперативное и стратегическое звено.

«То есть для оснащения общевойсковых танковых армий и фронтового звена — группировок оперативно-стратегического назначения. Это только мое мнение, но вполне вероятно, что в каждой общевойсковой или танковой армии будет по ракетной бригаде "Орешника"», — сказал он.

Ранее в июне издание Military Watch Magazine писало, что поступление «Орешника» на вооружение знаменует собой поворотный момент в развитии возможностей российских ракетных войск.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские предприятия изготавливают пусковые установки для комплекса с ракетой «Орешник».