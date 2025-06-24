В России отреагировали на критику генсека НАТО в адрес переговоров по Украине

Депутат Чепа: НАТО продолжает навязывать Украине войну до последнего украинца

Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте, говоря о несерьезности существующих переговоров между Россией и Украиной, продолжает навязывать Украине войну до последнего украинца, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«НАТО продолжает навязывать Украине войну до последнего украинца. Они говорят о возможности переговоров то с позиции силы, то с сильных позиций Украины, когда она будет совершать очередные террористические акции, если она будет громить Вооруженные силы России, тогда они могут вести переговоры. В противном случае эти переговоры не устраивают Европу», — сказал Чепа.

Ранее Рютте заявил о том, что переговоры России и Украины в Стамбуле являются несерьезными, и НАТО делает ставку на продолжение военной помощи Киеву. По его словам, НАТО намерен обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры.

23 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что дата нового раунда переговоров с Украиной может определиться на этой неделе. 21 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу Москвы о новом раунде переговоров «потенциальной попыткой отсрочить экономические санкции».

