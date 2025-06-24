В России отреагировали на решение стран НАТО по Украине

Сенатор Джабаров: Ценность саммита НАТО в Гааге без США нулевая

Саммит в Гааге по конфликту на Украине создается для того, чтобы успокоить президента Владимира Зеленского, однако ценность этого мероприятия без участия США равна нулю, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что на грядущем саммите стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) в Гааге 24-25 июня будет подтверждена поддержка Украины, но без конкретики по срокам вступления страны в альянс. По информации Politico, помощь Киеву отныне будет учитываться в национальных оборонных расходах.

Сенатор отметил, что саммит в Гааге 24 и 25 июня пройдет без участия президента Дональда Трампа и премьер-министра Японии Сигэру Исиба, что делает обсуждение поддержки Украины почти бесполезным. Джабаров объяснил это тем, что европейские страны не способны повысить собственные оборонные расходы до требуемого уровня.

«Вот поэтому ценность саммита без американцев почти нулевая, а вопросы, которые они поднимают, совершенно придуманные. У США своих проблем хватает на Ближнем Востоке, и они не хотят выбрасывать деньги на ветер. Поэтому все эти заявления являются лишь игрой, которая скоро закончится», — считает Джабаров.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону предупредил, что Киев может лишиться американской военной помощи из-за ирано-израильского конфликта. Он подчеркнул, что запасы снарядов у Вашингтона сократились до минимума.