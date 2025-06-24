В российском регионе арестован подросток за жестокую расправу над ребенком

В Кировской области суд арестовал подростка за убийство ребенка

В Кировской области суд арестовал 14-летнего местного жителя, который жестоко расправился с 10-летним знакомым в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подросток будет под стражей два месяца. Он состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также у врача-психиатра.

По версии следствия, вечером 21 июня обвиняемый был с мальчиком в лесу около станции Просница, где у них произошла ссора. В результате старший товарищ нанес младшему множественные удары ножом в грудь, шею и руки. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Подростка задержали на следующий день после преступления.