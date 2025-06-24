В российском регионе рабочего раздавило гидравлическим прессом

В Ингушетии 27-летнего рабочего раздавило гидравлическим прессом

В Ингушетии 27-летнего рабочего раздавило гидравлическим прессом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям российского издания, один из сотрудников из Али-Юрта не отключил технику во время очистки оборудования. Его коллега в это время стоял рядом и получил тяжелые травмы.

Региональные врачи не сумели сохранить жизнь мужчине. Как утверждает Mash Gor, рабочего будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности.

До этого в Казани рабочего раздавило бетонной плитой на строительстве метро.

Еще раньше жителя Улан-Удэ придавило прессом мусоровоза во время сбора макулатуры. Удалось выяснить, что во время работы мужчина поднялся на край кузова спецтранспорта, однако потерял равновесие и упал под прессовочную плиту.