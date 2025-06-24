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10:21, 24 июня 2025Россия

В российском регионе рабочего раздавило гидравлическим прессом

В Ингушетии 27-летнего рабочего раздавило гидравлическим прессом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ингушетии 27-летнего рабочего раздавило гидравлическим прессом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям российского издания, один из сотрудников из Али-Юрта не отключил технику во время очистки оборудования. Его коллега в это время стоял рядом и получил тяжелые травмы.

Региональные врачи не сумели сохранить жизнь мужчине. Как утверждает Mash Gor, рабочего будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности.

До этого в Казани рабочего раздавило бетонной плитой на строительстве метро.

Еще раньше жителя Улан-Удэ придавило прессом мусоровоза во время сбора макулатуры. Удалось выяснить, что во время работы мужчина поднялся на край кузова спецтранспорта, однако потерял равновесие и упал под прессовочную плиту.

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