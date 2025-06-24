Военкор Кулько: Взяв Дылеевку, ВС РФ стали ближе к Константиновке

Со взятием под контроль Дылеевки в Донецкой народной республике (ДНР) российские части расширили плацдарм для дальнейшего наступления на стратегически важную Константиновку. Об этом сообщил военкор Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

По его словам, пока командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сфокусировало внимание на участке между Мирноградом и Константиновкой, ситуация на участке от Часова Яра до Торецка грозит стать для украинских войск катастрофической. Он добавил, что оборона ВСУ на южной части линии Северско-Донецкого канала рухнула, из-за чего украинским войскам пришлось отступить к селу Белая Гора, а также к последнему участку оборонительной линии.

Ранее Министерстве обороны России сообщило, что российские войска заняли село Дылеевка. Потери противника составили более 190 солдат, а также несколько единиц техники, в числе которой — бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

До этого российские войска вступили в бой с Иностранным легионом. По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности Южной группировки до 260 военнослужащих, боевую бронемашину, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства НАТО.