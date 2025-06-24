«Вот как хорошо сказал!» Бойцы СВО отреагировали на слова Путина о ноге русского солдата. Это заявление вызвало недовольство Киева

Коц рассказал о живой реакции бойцов СВО на слова Путина о ноге солдата

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, как участники специальной военной операции (СВО) прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о ноге солдата и территориях.

Как отметил военкор, бойцы живо, эмоционально и с энтузиазмом отреагировали на слова главы государства о том, что земля, где ступает нога русского солдата, принадлежит России.

В частности, журналист описал реакцию военнослужащего из Тувы, находящегося в одном из передовых блиндажей. «Вот как хорошо сказал! Там, где ступает нога русского солдата, — то наше!» — сказал военный и топнул ногой. Сослуживцы последовали его примеру.

Также участники СВО поддержали заявление российского лидера о том, что не исключено взятие под контроль города Сумы. «У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — процитировал тувинец президента. Другие бойцы одобрительно кивали, добавил Коц.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Путин поговоркой ответил на вопрос о продвижении ВС России в зоне СВО

Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума затронул тему СВО. Он ответил на вопрос о том, при достижении каких рубежей Вооруженные силы (ВС) РФ готовы остановиться.

Как напомнил спикер, он много раз говорил о том, что русские и украинцы — один народ. По словам политика, «в этом смысле вся Украина — наша».

«Знаете, у нас есть такая старинная... это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, — то наше», — заявил Путин.

Также он оценил вероятность взятия под контроль административного центра Сумской области Украины. «У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — уточнил глава государства.

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Он обратил внимание, что ВС ежедневно наступают на всех направлениях СВО. «Российская армия наступает по всем направлениям на всей линии боевого соприкосновения каждый день», — подчеркнул лидер страны.

Вместе с тем он отметил, что Москва на каждом этапе предлагала Киеву остановить боевые действия, предупреждая о вероятном усугублении ситуации.

МИД Украины выразил недовольство из-за слов Путина о ноге солдата

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал заявление президента РФ о том, что России принадлежит та земля, куда ступала нога ее солдат.

Глава МИД республики выразил мнение, что «циничные заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение к мирным усилиям США». По его словам, российский лидер «обсуждает планы по захвату украинской территории», пока весь мир выступает за немедленное прекращение огня.

Киевский политик призвал Запад оказывать максимальное санкционное давление на Москву. Он назвал единственным путем к миру полную изоляцию России.