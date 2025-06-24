Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:31, 24 июня 2025Россия

«Вот как хорошо сказал!» Бойцы СВО отреагировали на слова Путина о ноге русского солдата. Это заявление вызвало недовольство Киева

Коц рассказал о живой реакции бойцов СВО на слова Путина о ноге солдата
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, как участники специальной военной операции (СВО) прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о ноге солдата и территориях.

Как отметил военкор, бойцы живо, эмоционально и с энтузиазмом отреагировали на слова главы государства о том, что земля, где ступает нога русского солдата, принадлежит России.

В частности, журналист описал реакцию военнослужащего из Тувы, находящегося в одном из передовых блиндажей. «Вот как хорошо сказал! Там, где ступает нога русского солдата, — то наше!» — сказал военный и топнул ногой. Сослуживцы последовали его примеру.

Также участники СВО поддержали заявление российского лидера о том, что не исключено взятие под контроль города Сумы. «У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — процитировал тувинец президента. Другие бойцы одобрительно кивали, добавил Коц.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Путин поговоркой ответил на вопрос о продвижении ВС России в зоне СВО

Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума затронул тему СВО. Он ответил на вопрос о том, при достижении каких рубежей Вооруженные силы (ВС) РФ готовы остановиться.

Как напомнил спикер, он много раз говорил о том, что русские и украинцы — один народ. По словам политика, «в этом смысле вся Украина — наша».

«Знаете, у нас есть такая старинная... это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, — то наше», — заявил Путин.

Также он оценил вероятность взятия под контроль административного центра Сумской области Украины. «У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — уточнил глава государства.

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Он обратил внимание, что ВС ежедневно наступают на всех направлениях СВО. «Российская армия наступает по всем направлениям на всей линии боевого соприкосновения каждый день», — подчеркнул лидер страны.

Вместе с тем он отметил, что Москва на каждом этапе предлагала Киеву остановить боевые действия, предупреждая о вероятном усугублении ситуации.

МИД Украины выразил недовольство из-за слов Путина о ноге солдата

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал заявление президента РФ о том, что России принадлежит та земля, куда ступала нога ее солдат.

Глава МИД республики выразил мнение, что «циничные заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение к мирным усилиям США». По его словам, российский лидер «обсуждает планы по захвату украинской территории», пока весь мир выступает за немедленное прекращение огня.

Киевский политик призвал Запад оказывать максимальное санкционное давление на Москву. Он назвал единственным путем к миру полную изоляцию России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не знают, какого ***** они творят!» Трамп разочаровался в Израиле из-за нарушения перемирия. Чем это грозит Ближнему Востоку?

    В США подтвердили слова Медведева об иранских установках по обогащению урана

    В российском курортном городе приготовились к наплыву туристов

    Иран назвал условие соблюдения им режима прекращения огня

    Украинские беспилотники вновь долетели до Пензенской области

    Канцлер Германии признал ошибку Европы

    В Госдуме сделали заявление о WhatsApp

    Оценено влияние отмены льготной ипотеки на строительную отрасль

    Новую игру Кодзимы назвали выдающимся техническим прорывом

    Лана Дель Рей показала лицо без макияжа в честь 40-летия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости