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19:48, 24 июня 2025Ценности

Врач перечислила опасные последствия похудения 58-летней Воробей с помощью «Оземпика»

Диетолог Пришвина: После похудения пародистка Воробей столкнулась со старением
Екатерина Ештокина

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Российский врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог и врач УЗИ Кристина Пришвина перечислила опасные последствия похудения пародистки Елены Воробей. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

Известно, что 58-летняя знаменитость сбросила вес с помощью препарата «Оземпик», предназначенного для лечения диабета. По словам эксперта, такой метод похудения приводит к потере упругости кожи. «Лицо стареет и к былой молодости уже не возвращается», — заявила Пришвина.

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Помимо этого, доктор предупредила, что упомянутое лекарство значительно влияет на работу желудка. «Елена Воробей в своих интервью рассказывала о данных эффектах препарата. Она отметила, что препарат был назначен ей врачом-эндокринологом после полного обследования и она принимала его под медицинским контролем. Однако, несмотря на это, артистка все равно столкнулась с побочными явлениями», — подчеркнула диетолог.

Среди прочего Пришвина назвала панкреатит, проблемы с почками и зрением, а также нарушение психики следствием приема «Оземпика».

Елена Воробей говорит в своих интервью о четком медицинском контроле и показаниях к применению данных лекарственных препаратов, а также предупреждает о цене такой худобы. Она говорит об этом открыто, и это достойно уважения. Но стоит ли этот «укол худобы» таких изменений в организме. Это в первую очередь лекарство для диабетиков. А легкость и комфорт в теле должен быть достигнут через питание, движение, баланс

Кристина Пришвинаврач-диетолог

В июне экстремально похудевшая рэперша Lizzo призналась в приеме «Оземпика». Исполнительница заявила, что пробовала все, включая данный препарат.

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