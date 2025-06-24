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22:31, 24 июня 2025Мир

Второй раз объявленный убитым иранский генерал вновь оказался жив и появился на публике

Генерал КСИР Каани появился на публике в Тегеране после сообщений о гибели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Исмаил Каани

Исмаил Каани. Фото: Rouzbeh Fouladi / Globallookpress.com

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Исмаил Каани, которого Израиль объявил убитым, появился на публике в Тегеране. Кадры опубликовало иранское агентство Khabar в Telegram, о том, что офицер остался в живых, также сообщает Mehr.

В октябре прошлого года Исмаил Каани также оказался на трибуне вместе с другими иранскими генералами вопреки сообщениям о гибели. Он перестал выходить на связь с момента гибели лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, что спровоцировало слухи о его смерти.

«Генерал Каани, командующий силами "Кудс" КСИР, принял участие в праздновании победы над Израилем в Тегеране», — пишет Mehr.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил свою страну с исторической победой над Израилем. Он заявил, что победа была обусловлена единством, миром и сплоченностью народа, проявленными в этот период.

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