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13:51, 15 октября 2024Мир

Генерал КСИР появился на публике вопреки сообщениям о гибели

IRIB: командующий КСИР Каани появился на публике вопреки сообщениям о гибели

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, бригадный генерал Исмаил Каани появился на публике вопреки сообщениям о гибели. Об этом пишет гостелерадиокомпания Ирана IRIB в Telegram-канале.

Как сообщается, Каани впервые за некоторое время появился публично и принял участие в церемонии возвращения в Иран тела генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана. Нилфорушан был ликвидирован в ходе удара ВВС Израиля по Бейруту в конце сентября. Каани был замечен сидящим на трибуне вместе с другими иранскими генералами.

6 октября появились сообщения, что Каани перестал выходить на связь с момента гибели лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Генерал КСИР является командиром элитного подразделения спецназа «Аль-Кудс».

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      Виктория Кондратьева
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