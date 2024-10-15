Генерал КСИР появился на публике вопреки сообщениям о гибели

IRIB: командующий КСИР Каани появился на публике вопреки сообщениям о гибели

Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, бригадный генерал Исмаил Каани появился на публике вопреки сообщениям о гибели. Об этом пишет гостелерадиокомпания Ирана IRIB в Telegram-канале.

Как сообщается, Каани впервые за некоторое время появился публично и принял участие в церемонии возвращения в Иран тела генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана. Нилфорушан был ликвидирован в ходе удара ВВС Израиля по Бейруту в конце сентября. Каани был замечен сидящим на трибуне вместе с другими иранскими генералами.

6 октября появились сообщения, что Каани перестал выходить на связь с момента гибели лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Генерал КСИР является командиром элитного подразделения спецназа «Аль-Кудс».