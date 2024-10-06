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21:52, 6 октября 2024Мир

Командир спецназа КСИР перестал выходить на связь

Reuters: глава спецназа КСИР Каани не выходит на связь с 27 сентября

Фото: Reuters

Командир спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Исмаил Каани перестал выходить на связь с момента гибели лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Один из чиновников сказал, что Каани находился в южном пригороде Бейрута, известном как Дахие, во время удара, который, как сообщалось, был направлен на высокопоставленного представителя «Хезболлы» Хашема Сафиеддина.

Еще один источник заявил, что Каани отправился в Ливан после гибели Насраллы и что иранские власти не смогли связаться с ним после удара по Сафиеддину, который, как ожидалось, станет следующим лидером «Хезболлы».

Ранее в КСИР заявили, что Иран ударит по объектам энергетической инфраструктуры Израиля в ответ на возможные обстрелы со стороны еврейского государства. В КСИР подчеркнули, что у их противника есть лишь «три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов», которые Тегеран может атаковать одновременно.

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      Марина Совина
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