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18:51, 25 июня 2025Спорт

15-летний российский шахматист рассказал о победе над Карлсеном

15-летний шахматист Иванников о победе над Карлсеном: Он меня даже не знает
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Магнус Карлсен

Магнус Карлсен. Фото: Gregor Fischer / Globallookpress.com

15-летний российский шахматист Максим Иванников рассказал о победе над норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном на онлайн-турнире «Титульный вторник». Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен заявил, что играл осторожно, а его соперник не был слишком мотивирован. «Я все-таки играл с чемпионом мира, а он меня даже не знает. Магнус изначально, как мне кажется, не был сконцентрирован на игре», — поделился подробностями он.

Ранее 25 июня Карлсен проиграл Иванникову на онлайн-турнире «Титульный вторник». Партия третьего раунда завершилась на 33-м ходу. Карлсен играл черными фигурами.

Иванников — кандидат в мастера Международной шахматной федерации (ФИДЕ), его рейтинг составляет 2184. У Карлсена — 2837. Он лидирует в рейтинге.

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