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00:15, 25 июня 2025Спорт

Карлсен проиграл 15-летнему российскому шахматисту

Карлсен проиграл 15-летнему российскому шахматисту Иванникову на онлайн-турнире
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен проиграл 15-летнему россиянину Максиму Иванникову на онлайн-турнире «Титульный вторник». Об этом сообщает РИА Новости.

Партия третьего раунда завершилась на 33-м ходу. Карлсен играл черными фигурами.

Иванников — кандидат в мастера Международной шахматной федерации (ФИДЕ), его рейтинг составляет 2184. У Карлсена — 2837. Он лидирует в рейтинге.

В декабре 2024 года Карлсена сняли с турнира в Нью-Йорке за нарушение дресс-кода. Спортсмен пришел на игру в джинсах, ему сделали предупреждение и назначили штраф, но он отказался переодеваться в ходе встречи. После дисквалификации норвежец выругался на ФИДЕ, признавшись, что крайне устал от организации.

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