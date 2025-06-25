Карлсен проиграл 15-летнему российскому шахматисту Иванникову на онлайн-турнире

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен проиграл 15-летнему россиянину Максиму Иванникову на онлайн-турнире «Титульный вторник». Об этом сообщает РИА Новости.

Партия третьего раунда завершилась на 33-м ходу. Карлсен играл черными фигурами.

Иванников — кандидат в мастера Международной шахматной федерации (ФИДЕ), его рейтинг составляет 2184. У Карлсена — 2837. Он лидирует в рейтинге.

В декабре 2024 года Карлсена сняли с турнира в Нью-Йорке за нарушение дресс-кода. Спортсмен пришел на игру в джинсах, ему сделали предупреждение и назначили штраф, но он отказался переодеваться в ходе встречи. После дисквалификации норвежец выругался на ФИДЕ, признавшись, что крайне устал от организации.