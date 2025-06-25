Создатель ChatGPT раскритиковал современные ПК

Глава OpenAI Альтман: Современные ПК были созданы для мира, где не было ИИ

Глава компании OpenAI Сэм Альтман считает, что современные компьютеры не были созданы для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом он заявил в ходе подкаста OpenAI Podcast, на который обратило внимание издание Windows Central.

Руководитель компании, которая создала чат-бота ChatGPT, заявил, что современные персональные компьютеры (ПК) были разработаны для мира, в котором не было ИИ. «А теперь мы живем в другом мире, и то, чего вы ждете от оборудования и программного обеспечения (ПО), меняется довольно быстро», — заметил Альтман.

Предприниматель раскритиковал доступные на рынке ПК и подчеркнул, что актуальные устройства плохо учитывают контекст и не могут предсказывать действия пользователей. Также Альтман заявил, что в ближайшем будущем пользователи могут и вовсе отказаться от обычных ПК и смартфонов, так как им будет удобнее взаимодействовать с техникой иным образом, чем смотреть на экран.

Журналисты Windows Central обратили внимание на противоречие — они напомнили, что в 2024 году Альтман говорил, что грядущая ИИ-революция не потребует повсеместной замены компьютеров и прочей техники. По мнению авторов медиа, глава OpenAI может намекать на растущую потребность человека в новом типе гаджетов — который, в том числе, разрабатывает сам Альтман вместе с бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом.

В конце июня адвокаты предпринимателя Илона Маска в ходе судебного процесса против компании OpenAI заявили, что миллиардер не пользуется персональным компьютером. При этом журналисты издания Wired полагают, что Маск лжет, чтобы не раскрывать личную информацию через суд.