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12:53, 24 июня 2025Наука и техника

Илон Маск отказался от использования ПК

Адвокаты Илона Маска заявили, что он не пользуется персональным компьютером
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Адвокаты Илона Маска в ходе судебного процесса против компании OpenAI заявили, что миллиардер не пользуется персональным компьютером (ПК). Об этом сообщает издание Wired.

Последние месяцы Илон Маск и OpenAI Сэма Альтмана подали несколько исков друг к другу. В ходе рассмотрения одного из них представители Маска в суде попытались воспрепятствовать изъятию документов, которые якобы должны храниться на компьютере миллиардера. Адвокаты предпринимателя заявили, что он не пользуется ПК, поэтому раскрыть личные документы Маска невозможно.

При этом точно неизвестно, когда Маск отказался от использования компьютера. Предприниматель неоднократно упоминал ПК в своих постах в соцсетях и даже показывал его изображение. Так, в феврале 2024 года миллиардер пожаловался, что не может установить Windows 11 на компьютер без создания учетной записи Microsoft.

Журналисты Wired полагают, что юристы Илона Маска намеренно вводят суд в заблуждение, чтобы защитить своего клиента. Несколько сотрудников принадлежащей Маску соцсети X на условиях анонимности заявили, что несколько раз видели своего руководителя за ноутбуком. При этом они признали, что предприниматель в основном работает за смартфоном.

В середине июня миллиардер Илон Маск в соцсети X опубликовал отрицательный тест на наркотики. Таким образом он опроверг обвинения в свой адрес, которые поступали в том числе со стороны президента США Дональда Трампа.

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