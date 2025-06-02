Вдова Джобса одобрила выпуск ИИ-замены смартфона

Вдова Стива Джобса инвестировала в производство ИИ-замены смартфона

Вдова основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс инвестировала в производства гаджета, который может заменить смартфон. Об этом она заявила в интервью газете The Financial Times (FT).

Предприниматель вложила средства в компанию бывшего главного дизайнера Apple и друга Стива Джобса Джонни Айва. По словам последнего, если бы не деньги Лорен Пауэлл Джобс, то его стартапы не открылись. Также вдова Джобса призналась, что одобряет создание нового гаджета от друга ее покойного мужа.

В конце мая стало известно, что Джонни Айв вместе с главой OpenAI Сэмом Альтманом разработают новое устройство на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое может заменить или дополнить смартфон.

По словам Джонии Айва, который также общался с FT, он опасается, что некоторые гаджеты, над которыми он работал, используют для нанесения вреда обществу. «Если вы делаете что-то новое, если вы внедряете инновации, будут непредвиденные последствия, и некоторые из них будут замечательными, а некоторые — вредными», — признался Айв. По его словам, он все равно чувствует решимость, что его будущие продукты принесут пользу обществу.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что ИИ-гаджет от экс-главного дизайнера Apple Айва можно будет носить на шее. По его информации, этот аппарат будет работать в паре со смартфоном.