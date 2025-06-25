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21:50, 25 июня 2025Спорт

Бывший футболист «Барселоны» ушел из ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе футболистов Миралема Пьянича и Рифата Жемалетдинова
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Руководство московского ЦСКА объявило об уходе полузащитников Миралема Пьянича и Рифата Жемалетдинова из команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

В ЦСКА пожелали футболистам удачи в дальнейшей карьере. Пьянич также поблагодарил болельщиков и руководство команды за поддержку и написал, что они обязательно встретятся вновь.

Пьянич и Жемалетдинов выступали за ЦСКА один сезон. До этого Пьянич играл за «Барселону», «Ювентус», «Бешикташ», «Рому», «Лион» и «Мец».

20 июня ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера швейцарца Фабио Челестини. Он сменил на этом посту серба Марко Николича.

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