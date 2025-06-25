Доклад разведки США по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО

NYT: Отчет разведки США по Ирану сорвал ликование Трампа на саммите НАТО в Гааге

Предварительный доклад разведывательного управления Минобороны США, в котором оценили результаты удары страны по иранским ядерным объектам, подорвал победное ликование, на которое американский президент Дональд Трамп надеялся на саммите НАТО в Гааге. Об этом написала газета The New York Times.

Журналисты подчеркнули, что отчет по Ирану сорвал победное ликование, на которое Трамп надеялся в НАТО. Он хотел, чтобы в истории остались удары США и заключение мирного соглашения через несколько дней.

«Но всего через несколько часов после того, как Трамп приземлился, утечка нового отчета разведки США поставила под сомнение его неоднократное утверждение о том, что американские удары "уничтожили" ядерные программы Ирана», — отмечается в публикации.

Ранее Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану. В частности, CNN со ссылкой на данные разведки сообщал, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы исламской республики.