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07:16, 25 июня 2025Мир

Доклад разведки США по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО

NYT: Отчет разведки США по Ирану сорвал ликование Трампа на саммите НАТО в Гааге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Предварительный доклад разведывательного управления Минобороны США, в котором оценили результаты удары страны по иранским ядерным объектам, подорвал победное ликование, на которое американский президент Дональд Трамп надеялся на саммите НАТО в Гааге. Об этом написала газета The New York Times.

Журналисты подчеркнули, что отчет по Ирану сорвал победное ликование, на которое Трамп надеялся в НАТО. Он хотел, чтобы в истории остались удары США и заключение мирного соглашения через несколько дней.

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«Но всего через несколько часов после того, как Трамп приземлился, утечка нового отчета разведки США поставила под сомнение его неоднократное утверждение о том, что американские удары "уничтожили" ядерные программы Ирана», — отмечается в публикации.

Ранее Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану. В частности, CNN со ссылкой на данные разведки сообщал, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы исламской республики.

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