Губернатор раскрыл подробности о взрывах на складе российской воинской части

Осипов: На складе у села Большая Тура в Забайкалье взрывались старые боеприпасы

На старом неэксплуатируемом оружейном складе в районе села Большая Тура в Забайкальском крае взрывались старые мелкие боеприпасы, хранившиеся там в небольшом количестве. Подробности о происшествии раскрыл губернатор российского региона Александр Осипов в Telegram.

Он подтвердил, что на объекте произошел пожар. «Территория эта законсервирована, защищена. Пожар тушат авиационной техникой. По заверениям военных лесопожарных формирований, выход огня исключен. Поражение имеющимися на территории остатками боеприпасов тоже исключено», — заверил глава Забайкалья.

Осипов добавил, что ситуация на месте происшествия контролируется, о чем он доложил зампреду правительства России Дмитрию Патрушеву, главе МЧС Александру Куренкову и руководителю Минприроды Александру Козлову.

Ранее в МЧС сообщили, что причиной происшествия стала загоревшаяся трава. В результате пожар достиг территории воинской части.

О дыме и взрывах на территории воинской части в Забайкалье в среду, 25 мая, сообщили очевидцы. В сети также появились кадры со звуками детонации и прилетевшим на место происшествия вертолетом.