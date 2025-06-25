Губерниев посоветовал Вяльбе помолчать из-за слов о шансах лыжников на ОИ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о шансах российских лыжников выступить на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журналист заявил, что Вяльбе совершенно не разбирается в ситуации, и призвал ее помолчать. «Ссылаться на то, что допустили один вид, фигуристов, и теперь по этой логике должны допустить лыжников, может любой дядя Вася в подворотне», — посчитал он.

В апреле Губерниев рассказал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — пообещал комментатор.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) россияне не выступают на мировой арене.