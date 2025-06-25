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15:20, 25 июня 2025Экономика

Лифт с пассажирами внутри рухнул с 12-го этажа в российском городе

В Махачкале лифт с пассажирами внутри рухнул с 12-го этажа жилого дома
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Махачкале лифт с пассажирами внутри рухнул с 12-го этажа жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Гапцахская в российском городе. Причины случившегося не известны. Уточняется, что в момент падения в кабине лифта были люди — мужчина и женщина с детьми. Все пострадавшие получили травмы. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб.

В конце марта в этом же жилом комплексе произошел взрыв газа. Причиной стало несанкционированное подключение к ресурсу. В результате пострадали два человека. Повреждения получили десятки квартир и примерно 20 автомобилей.

До этого лифт с людьми сорвался с 18-го этажа в Мурино под Санкт-Петербургом. Никто не пострадал, внутри лифта от резкого удара вырвало оборудование.

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