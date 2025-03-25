Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:56, 25 марта 2025Россия

Названо число пострадавших при взрыве в российской многоэтажке

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Махачкале
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном жилом доме на Гапцахской улице в Махачкале. Такое число назвали представители Республиканской клинической больницы, передает ТАСС.

В прокуратуре отметили, что в доме в Дагестане произошло возгорание газовоздушной смеси.

Как утверждает Telegram-канал Mash, после взрыва в многоэтажке в Махачкале выбило несколько окон, камни полетели во двор на припаркованные машины. Также оказались повреждены около 30 квартир.

О происшествии в Дагестане стало известно утром 25 марта. После взрыва в доме возник пожар. К месту направились сотрудники экстренных служб и медики.

Еще раньше сообщалось о взрыве в трехэтажном многоквартирном доме в ростовском поселке Верхнетемерницкий.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о «серьезных резервах» ВСУ на белгородском направлении

    В 2025 году с рынка России уйдут десятки китайских автомобильных брендов. Чем объясняется низкий спрос на них?

    Украина лишится 500 тысяч снарядов от Чехии в случае смены власти в Праге

    СК организовал проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Махачкале

    Беременная Ида Галич приспустила штаны на фото с возлюбленным

    Зеленский нашел неочевидный плюс в перепалке с Трампом

    Медведев впервые за два года вылетит из топ-10 рейтинга ATP

    Российские футболисты застряли в одной из самых опасных стран мира из-за поломки самолета

    В России поделились впечатлениями о переговорах с США по Украине. Диалог назвали непростым

    Названы заряжающие энергией не хуже кофе продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше