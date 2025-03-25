Названо число пострадавших при взрыве в российской многоэтажке

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Махачкале

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном жилом доме на Гапцахской улице в Махачкале. Такое число назвали представители Республиканской клинической больницы, передает ТАСС.

В прокуратуре отметили, что в доме в Дагестане произошло возгорание газовоздушной смеси.

Как утверждает Telegram-канал Mash, после взрыва в многоэтажке в Махачкале выбило несколько окон, камни полетели во двор на припаркованные машины. Также оказались повреждены около 30 квартир.

О происшествии в Дагестане стало известно утром 25 марта. После взрыва в доме возник пожар. К месту направились сотрудники экстренных служб и медики.

Еще раньше сообщалось о взрыве в трехэтажном многоквартирном доме в ростовском поселке Верхнетемерницкий.