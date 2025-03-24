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13:39, 24 марта 2025Россия

Под Петербургом лифт с людьми сорвался с 18-го этажа

В Мурино лифт с людьми сорвался с 18-го этажа и пролетел несколько этажей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Мурино под Санкт-Петербургом лифт, внутри которого находились люди, сорвался с 18-го этажа. Он пролетел несколько этажей и остановился, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Кабина обрушилась в доме на улице Шувалова. Когда лифт начал падать вниз с открытыми дверьми, внутри находились жители дома. Никто не пострадал, внутри лифта от резкого удара вырвало оборудование.

Пассажиры лифта дозвонились до управляющей компании — лифтер прибыл на место происшествия через 25 минут и вызволил людей. Они рассказали, что не раз жаловались на работу лифта — его двери иногда слишком резко закрывались. Информации о причинах случившегося пока нет.

Ранее в новостройке на востоке Москвы рухнул лифт. В грузовом лифте ехали двое жильцов с собакой. Они обратились в службу спасения со словами о том, что «лифт долбанул так, что они не успели опомниться».

ЖЗЛ
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