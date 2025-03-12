В московской новостройке рухнул лифт

В новостройке на востоке Москвы рухнул лифт

В новостройке на востоке Москвы рухнул лифт, сообщает Baza вTelegram-канале.

Инцидент произошел в доме жилого комплекса (ЖК) Self на 3-й Гражданской улице района Богородское. В грузовом лифте ехали двое жильцов и собака породы такса. Они обратились в службу спасения со словами о том, что «лифт долбанул так, что они не успели опомниться».

На опубликованных кадрах застрявшие жильцы пытаются открыть дверь лифта, но это дается им с трудом. Жители ЖК также рассказали журналистам, что лифты постоянно работают неисправно.

Ранее похожий инцидент произошел в ЖК «Нормандия» на Тайнинской улице Северо-Восточного административного округа (СВАО) столицы. В лифте находился один человек — он поднимался на 21-й этаж. Спасенный мужчина отказался от медицинской помощи.