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12:08, 12 марта 2025Экономика

В московской новостройке рухнул лифт

В новостройке на востоке Москвы рухнул лифт
Мария Черкасова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom

В новостройке на востоке Москвы рухнул лифт, сообщает Baza вTelegram-канале.

Инцидент произошел в доме жилого комплекса (ЖК) Self на 3-й Гражданской улице района Богородское. В грузовом лифте ехали двое жильцов и собака породы такса. Они обратились в службу спасения со словами о том, что «лифт долбанул так, что они не успели опомниться».

На опубликованных кадрах застрявшие жильцы пытаются открыть дверь лифта, но это дается им с трудом. Жители ЖК также рассказали журналистам, что лифты постоянно работают неисправно.

Ранее похожий инцидент произошел в ЖК «Нормандия» на Тайнинской улице Северо-Восточного административного округа (СВАО) столицы. В лифте находился один человек — он поднимался на 21-й этаж. Спасенный мужчина отказался от медицинской помощи.

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