Момент мощного взрыва в Ростовской области попал на видео

В сети появились кадры момента мощного взрыва в Ростовской области

В сети появились кадры мощного взрыва в Ростовской области. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видна световая вспышка на горизонте, за которой следует звук взрыва. О том, где конкретно произошел взрыв, информации не приводится.

По данным Минобороны, в ночь на среду, 25 июня, над Ростовской областью перехватили семь дронов. Всего за ночь над Россией удалось перехватить 18 БПЛА.

Губернатор Юрий Слюсарь уточнял, что БПЛА сбили над Таганрогом, Азовом и в Родионово-Несветайском районе. В сети также появились кадры момента уничтожения дрона над Таганрогом. В городе обломки дрона повредили школу и частные дома.