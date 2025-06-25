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08:14, 25 июня 2025Россия

Момент мощного взрыва в Ростовской области попал на видео

В сети появились кадры момента мощного взрыва в Ростовской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры мощного взрыва в Ростовской области. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видна световая вспышка на горизонте, за которой следует звук взрыва. О том, где конкретно произошел взрыв, информации не приводится.

По данным Минобороны, в ночь на среду, 25 июня, над Ростовской областью перехватили семь дронов. Всего за ночь над Россией удалось перехватить 18 БПЛА.

Губернатор Юрий Слюсарь уточнял, что БПЛА сбили над Таганрогом, Азовом и в Родионово-Несветайском районе. В сети также появились кадры момента уничтожения дрона над Таганрогом. В городе обломки дрона повредили школу и частные дома.

ЖЗЛ
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