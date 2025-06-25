На Украине рассказали о ловушке для Зеленского на саммите НАТО

Депутат Дубинский заявил, что Зеленский попал в ловушку на саммите НАТО в Гааге

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что президент страны Владимир Зеленский попал в ловушку на саммите стран-участниц НАТО в Гааге из-за поддержки ударов США по Ирану. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

По мнению Дубинского, Зеленский лишился подходящего ему нарратива о якобы российской агрессии. «Зеленский же попал в ловушку, которую сам себе и вырыл, на сегодняшний день поддержав удары США по Ирану», — отметил он.

Депутат уверен, что украинский лидер признал «законность» ударов США по территории Ирана, чтобы возобновить диалог с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен встретиться с Зеленским в среду, 25 июня, на полях саммита Североатлантического альянса в Гааге. До этого издание The Washington Post (WP) написало, что представители НАТО во время саммита в Гааге стараются держать на расстоянии президентов двух стран.

