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19:06, 25 июня 2025Наука и техника

На Украине заметили макет ЗРК «Бук»

На Украине заметили передвижной макет ЗРК «Бук-М1»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Dambiev

Передвижной макет машины из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» заметили на Украине. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал Dambiev.

На записи виден макет пусковой установки ЗРК «Бук», который буксирует легковой пикап. Ложная цель получила колесное шасси для транспортировки. Макет повторяет большую часть внешних особенностей настоящей установки.

Подобные изделия используют для отвлечения разведки, которая может принять макет за настоящую установку. В этом случае ракету или дрон потратят на муляж.

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В апреле на Украине заметили передвижной макет пусковой установки M902 из состава ЗРК Patriot. На изделии сымитировали контейнеры с зенитными ракетами, подъемный механизм и аппаратуру пульта управления.

В марте издание The National Interest сообщило, что американская компания Lockheed Martin построила макет российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», который будут использовать в ходе тренировок пилотов истребителей F-16 Fighting Falcon и F/A-18E/F Super Hornet.

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