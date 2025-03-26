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14:34, 26 марта 2025Наука и техника

В США построили макет российского «Панциря»

TNI: В США построили макет российского ЗРПК «Панцирь-С1» для тренировок F-16
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Компания Lockheed Martin построила макет российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», который будут использовать в ходе тренировок пилотов истребителей F-16 Fighting Falcon и F/A-18E/F Super Hornet. Об этом пишет The National Interest (TNI).

Макет на шасси грузовика Peterbilt 320 предназначен для тестирования усовершенствованного прицельного модуля Sniper, который устанавливают на F-16 и F/A-18E/F. Отмечается, что использование подобных макетов позволяет настраивать автономные алгоритмы обнаружения целей и повышать навыки пилотов.

Также макет могут использовать подразделения OPFOR, которые имитируют силы потенциального противника на учениях армии США.

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Отмечается, что «Панцирь-С1» построен на четырехосном шасси, а макет использует трехосный грузовик. При этом расположение оборудования на имитаторе ЗРПК делает макет похожим на оригинальную систему.

Автор допустил, что инженеры Lockheed Martin имели возможность изучить «Панцирь-С1», который американские военные захватили в Ливии в 2020 году.

Ранее в российских войсках заметили ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ». Новейшая машина семейства «Панцирь» получила гусеничное шасси ГМ-5970.05.

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