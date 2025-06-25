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13:14, 25 июня 2025Наука и техника

Один из последних «Абрамсов» ВСУ отправили в музей

Один из последних танков Abrams ВСУ отправили в музей в Киеве
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Воевода Вещает»

Один из последних танков Abrams («Абрамс»), переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) США, отправили в музей. Об этом пишет Telegram-канал «Воевода вещает».

Он обратил внимание на видео, демонстрирующее доставку американской боевой машины к музейной экспозиции на территории Национального университета обороны Украины в Киеве. Автор предположил, что танк получил серьезные повреждения, поэтому его превратили в экспонат.

Всего украинской армии поставили 31 танк M1A1 SA Abrams. Эта модификация отличается от базового M1A1 доработанной системой управления огнем с новым тепловизионным прицелом и пулеметом с тепловизором. Также машину оснащали урановой броней третьего поколения, но поставленные ВСУ танки могли лишить секретного компонента. На Украине их оснащали решетчатыми экранами и динамической защитой «Контакт».

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Ранее в июне издание Military Watch Magazine писало, что Киев потерял 87 процентов своих «Абрамсов». 27 машин были уничтожены и захвачены Вооруженными силами России.

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