Пассажиров вернули в аэропорт вылета спустя 15 часов полета «в никуда»

Пассажиры рейса Qantas вернулись в аэропорт вылета через 15 часов полета

Пассажиров авиакомпании Qantas Airlines вернули в аэропорт вылета спустя 15 часов полета «в никуда». Об этом сообщает The New York Times.

Уточняется, что самолет вылетел в Париж из австралийского Перта в ночь на понедельник, 23 июня. Из-за беспорядков на Ближнем Востоке он не смог продолжить маршрут, развернулся в небе над Аравийским морем и вернулся в Австралию на следующее утро.

Представители перевозчика пояснили, что пилоты приняли такое решение из-за закрытия воздушного пространства над регионом, где произошел конфликт. Другой самолет этой же авиакомпании, выполнявший рейс из Перта в Лондон, был вынужден совершить посадку в Сингапуре.

Ранее Росавиация обновила указания для отечественных авиакомпаний из-за ситуации на Ближнем Востоке. Эксплуатантам воздушных судов до 26 июня запретили полеты в воздушном пространстве пяти стран: Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.