Иран атаковал военные базы США на Ближнем Востоке. Уже не менее шести ракет было сбито американцами над столицей Катара.
Как утверждается, Иран атаковал военные базы США в ответ на недавние удары американцев по его ядерной инфраструктуре. Также известно, что седьмая ракета пролетала в направлении Ирака.
Тегеран после удара по одной из американских баз в Катаре указал, что нельзя оставить без ответа ни один акт агрессии США.
Удар по базе США стал началом операции «Благословение победы»
Axios со ссылкой на источники также пишет, что атака по базе США «Эль-Удейд» в Катаре стала началом операции под названием «Благословение победы». В тот же момент Иран начал реализовывать операцию «О Абу Абдулла» против американских объектов в Ираке.
Незадолго до произошедшего разведка США сообщала о возможной атаке Ирана по американской военной базе «Эль-Удейд». Fox News пояснил, что это одна из самых больших авиабаз США на Ближнем Востоке.
Американцев в Катаре призвали укрыться в убежищах. Посольство США также рекомендовало находящимся в стране гражданам оставаться в безопасных местах до дальнейшего уведомления, пока не прекратятся удары. Тем временем власти Катара ввели запрет на полеты для обеспечения безопасности граждан, резидентов и гостей страны. Все меры предосторожности были приняты в связи с развитием событий на Ближнем Востоке.
Американские самолеты атаковали три ядерных объекта в Иране
22 июня США атаковали несколько ядерных объектов Ирана. «Мы завершили нашу атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил тогда американский президент Дональд Трамп.
ВВС США сбросили на ядерный объект в Фордо полный боезапас бомб. Известно, что располагающийся там защищенный ядерный подземный объект Ирана способны разбомбить лишь два самолета — B-2 Spirit или C-130 Hercules. На фоне произошедшего лидер США также похвалился и заявил, что в мире нет военных, кроме американских, которые могли бы сделать это.
После этого, правда, Трамп призвал к урегулированию конфликта. «Сейчас настало время для мира!» — писал он в соцсети Truth Social.
Уранообогатительный завод в Фордо — подземный ядерный объект, который расположен в горных тоннелях недалеко от одного из иранских городов. Предприятие является одним из наиболее защищенных объектов ядерной инфраструктуры страны.
В Иране назвали возможные сроки окончания конфликта с Израилем
В беседе с телеканалом CNN неназванный иранский чиновник сказал, что конфликт Ирана с Израилем и его союзниками может продлиться где-то два года. Также он заявил, что Тегеран готов к такому ходу событий. Как следствие, к этому сроку должны подготовиться и США. А все призывы к прекращению огня Иран расценивает сейчас как очередную попытку проверить готовность страны к продолжению конфликта.
Израиль же, насколько известно, рассчитывает завершить военные действия против Ирана в ближайшие дни — именно после успешных ударов США по ядерной инфраструктуре Тегерана.
«США сообщили арабским официальным лицам в регионе, что Израиль стремится как можно скорее прекратить эту войну», — было сказано в сообщении The Wall Street Journal.