Tasnim: Иран проводит операцию против военных баз США в Катаре и Ираке

Иран атаковал военные базы США на Ближнем Востоке. Уже не менее шести ракет было сбито американцами над столицей Катара.

Как утверждается, Иран атаковал военные базы США в ответ на недавние удары американцев по его ядерной инфраструктуре. Также известно, что седьмая ракета пролетала в направлении Ирака.

Тегеран после удара по одной из американских баз в Катаре указал, что нельзя оставить без ответа ни один акт агрессии США.

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Удар по базе США стал началом операции «Благословение победы»

Axios со ссылкой на источники также пишет, что атака по базе США «Эль-Удейд» в Катаре стала началом операции под названием «Благословение победы». В тот же момент Иран начал реализовывать операцию «О Абу Абдулла» против американских объектов в Ираке.

Незадолго до произошедшего разведка США сообщала о возможной атаке Ирана по американской военной базе «Эль-Удейд». Fox News пояснил, что это одна из самых больших авиабаз США на Ближнем Востоке.

Американцев в Катаре призвали укрыться в убежищах. Посольство США также рекомендовало находящимся в стране гражданам оставаться в безопасных местах до дальнейшего уведомления, пока не прекратятся удары. Тем временем власти Катара ввели запрет на полеты для обеспечения безопасности граждан, резидентов и гостей страны. Все меры предосторожности были приняты в связи с развитием событий на Ближнем Востоке.

Американские самолеты атаковали три ядерных объекта в Иране

22 июня США атаковали несколько ядерных объектов Ирана. «Мы завершили нашу атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил тогда американский президент Дональд Трамп.

ВВС США сбросили на ядерный объект в Фордо полный боезапас бомб. Известно, что располагающийся там защищенный ядерный подземный объект Ирана способны разбомбить лишь два самолета — B-2 Spirit или C-130 Hercules. На фоне произошедшего лидер США также похвалился и заявил, что в мире нет военных, кроме американских, которые могли бы сделать это.

После этого, правда, Трамп призвал к урегулированию конфликта. «Сейчас настало время для мира!» — писал он в соцсети Truth Social.

Уранообогатительный завод в Фордо — подземный ядерный объект, который расположен в горных тоннелях недалеко от одного из иранских городов. Предприятие является одним из наиболее защищенных объектов ядерной инфраструктуры страны.

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В Иране назвали возможные сроки окончания конфликта с Израилем

В беседе с телеканалом CNN неназванный иранский чиновник сказал, что конфликт Ирана с Израилем и его союзниками может продлиться где-то два года. Также он заявил, что Тегеран готов к такому ходу событий. Как следствие, к этому сроку должны подготовиться и США. А все призывы к прекращению огня Иран расценивает сейчас как очередную попытку проверить готовность страны к продолжению конфликта.

Израиль же, насколько известно, рассчитывает завершить военные действия против Ирана в ближайшие дни — именно после успешных ударов США по ядерной инфраструктуре Тегерана.

«США сообщили арабским официальным лицам в регионе, что Израиль стремится как можно скорее прекратить эту войну», — было сказано в сообщении The Wall Street Journal.