Появились свежие данные о состоянии пострадавшего при теракте под Брянском младенца

В Клинике Рошаля сообщили о выписке пострадавших при теракте под Брянском детей

Двоих детей, пострадавших при теракте в Брянской области, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Клиники доктора Рошаля. Свежие данные о состоянии мальчиков появились в Telegram-канале медучреждения.

Как следует из публикации, четырехмесячный младенец и его старший брат покинули клинику вместе с отцом. Врачи проводили пациентов до двора, где их встретили другие родственники.

Мальчики пострадали в теракте, осуществленном Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 1 июня в Брянской области. Тогда в результате подрыва на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва рухнул автомобильный мост. По последним данным, травмы получили 126 человек, 7 из которых не спасли.

4 июня президент России Владимир Путин назвал подрыв ВСУ моста под Брянском целенаправленным ударом по гражданским. Глава государства подчеркнул, что по всем международным нормам, осуществленные Киевом действия называются терроризмом.