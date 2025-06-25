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22:58, 25 июня 2025Мир

Российский спецборт приземлился в Нью-Йорке

Российский спецборт приземлился в аэропорту Нью-Йорка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вылетевший из Санкт-Петербурга российский спецборт приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Ил-96 летного отряда «Россия» обычно используется для дипломатических полетов. Кто находится на борту и с какими целями прибыл в США — пока неизвестно.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что дважды за границей столкнулся с проблемой заправки самолета специального летного отряда «Россия», на котором он совершает перелеты, из-за западных санкций. Впервые это произошло в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2023 году, когда ему было поручено представлять президента на саммите. Впоследствии аналогичная ситуация случилась в Бразилии.

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