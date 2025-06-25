Российский спецборт приземлился в Нью-Йорке

Российский спецборт приземлился в аэропорту Нью-Йорка

Вылетевший из Санкт-Петербурга российский спецборт приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Ил-96 летного отряда «Россия» обычно используется для дипломатических полетов. Кто находится на борту и с какими целями прибыл в США — пока неизвестно.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что дважды за границей столкнулся с проблемой заправки самолета специального летного отряда «Россия», на котором он совершает перелеты, из-за западных санкций. Впервые это произошло в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2023 году, когда ему было поручено представлять президента на саммите. Впоследствии аналогичная ситуация случилась в Бразилии.