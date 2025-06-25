Сбежавшего из СССР ради НХЛ Могильного включили в хоккейный Зал славы

Россиянина Александра Могильного введут в хоккейный Зал славы, говорится на сайте НХЛ.

«Я счастлив быть частью такой великой организации, как Зал хоккейной славы. Я хочу поблагодарить как моих российских, так и товарищей по команде НХЛ за то, что они помогли мне добиться этой чести», — прокомментировал хоккеист.

На сайте НХЛ говорится, что Могильный вошел в историю, став первым игроком из СССР, который сбежал из страны ради игры в лиге. В НХЛ он набрал 1032 очка (473 гола, 559 передач) в 990 играх. Могильный выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси Девилз» в сезоне 1999/2000. Кроме того, он брал золото с Советским Союзом на Олимпиаде в Калгари 1988 года и на чемпионате мира 1989 года.