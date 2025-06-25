Следователи заинтересовались данными о нарушениях в парке «Тайган» после нападения льва

В Крыму следователи проверят информацию о массовых нарушениях в парке «Тайган»

В Крыму следователи проверят информацию о массовых нарушениях в парке «Тайган» после нападения льва на учредителя Олега Зубкова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Ведомство заинтересовалось парком после изучения в интернете статьи о том, что в нем длительное время допускаются многочисленные нарушения, нет контроля за учетом поголовья и содержанием животных, а также о бездействии контролирующих служб. Эти данные будут проверены.

В СК напомнили, что в отношении директора парка уже возбуждали уголовные дела в связи с травмами гостей и сотрудников «Тайгана». По двум делам состоялись обвинительные приговоры, еще два расследуются — одно из них связано с причинением тяжких травм самому Зубкову.

Львы напали на директора парка 22 июня, когда он кормил животных. Хищники порвали мужчине трахею, мышцы шеи и грудины, его прооперировали. Он находится в тяжелом состоянии. Известно, что львов усыплять не будут.