Появились подробности о пострадавшем при нападении львов директоре крымского «Тайгана»

Минздрав Крыма: Пострадавший от нападения львов Зубков в тяжелом состоянии

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков, который пострадал при нападении львов, находится в тяжелом состоянии. Подробности об этом сообщил республиканский Минздрав в Telegram-канале.

По данным Министерства, мужчину доставили в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. «Состояние пострадавшего по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь», — уточнили в Минздраве.

Львы напали на Зубкова 22 июня, когда директор парка кормил животных. Хищники порвали мужчине трахею, мышцы шеи и грудины, его прооперировали.

Впоследствии выяснилось, что спасти Зубкова помогла его пресс-секретарь Татьяна Алексагина. Женщина протаранила льва на электрокаре, но хищник все равно продолжил нападение. Впоследствии женщина отогнала животное от добычи ведром и совком.

Те же львы, которые напали на Зубкова, в октябре 2024 года растерзали управляющую «Тайгана» Леокадию Перевалову. Сотрудница парка львов зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы напали на женщину. Хищников после нападения на Зубкова оставят в живых и не будут усыплять