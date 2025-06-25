В России назвали рост закупок за рубежом стратегической задачей

Глава Минэкономразвития Решетников назвал стратегической задачей рост импорта

Наращивание импорта в условиях сокращения оттока капитала является для России стратегической задачей. Об этом в ходе встречи с главами иностранных дипмиссий заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Интерфакс».

«Нам нужно, чтобы торговля товарами и услугами была сбалансирована, поэтому мы заинтересованы в том числе в наращивании импорта», — объяснил министр.

Ранее Решетников в ходе одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что опережающие индикаторы свидетельствуют о нахождении российской экономики на пороге рецессии, а не о замедлении роста. Он предупредил, что далее все будет зависеть от решений, которые принимают власти.

Тогда же он подчеркнул, что российские власти будут приветствовать возвращение иностранного бизнеса, потому что его уход приводит к снижению конкуренции, что нельзя считать позитивным явлением.

Слабый импорт, по оценке Центробанка, является одной из основных причин укрепления рубля в последние полгода. При этом, несмотря на жалобы экспортеров и представителей правительства, в регуляторе отказываются считать такой курс национальной валюты невыгодным, поскольку для населения он, напротив, более привлекателен.