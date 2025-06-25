Трамп описал саммит НАТО в Гааге двумя словами

Трамп о саммите НАТО в Гааге: Это был большой успех

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал саммит НАТО в Гааге, который проходил с 24 по 25 июня, как «большой успех». Об этом сообщает Bloomberg.

«Я считаю, что саммит был потрясающим. Это был большой успех. Здесь были замечательные люди. Все пришли», — сказал американский лидер.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщило, что Трамп начал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Североатлантического альянса в Гааге.

До этого американский лидер назвал Зеленского «хорошим парнем». Он также заявил, что обсудит с представителем Киева «трудности», с которыми сталкивается Украина.