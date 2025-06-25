Трампа растрогала НАТО

Трамп заявил, что растрогался атмосферой саммита НАТО

Атмосфера на саммите НАТО невероятная, это было действительно очень трогательно. Своими эмоциями поделился президент США Дональд Трамп, трансляцию пресс-коференции вела газета The Washington Post (WP).

«Я наблюдал, как главы государств проявляли любовь и страсть к своим странам, они были невероятны. Я никогда не видел ничего подобного. Они хотят защитить их. Им нужны США, ведь без нас все будет не так. Это было действительно трогательно», — рассказал глава Белого дома.

По словам Трампа, он покидает саммит «другим человеком и с совершенно иными мыслями». Он пояснил, что увидел, как лидеры альянса «действительно преданы своим странам и что это не афера».

Ранее Трамп охарактеризовал саммит НАТО в Гааге как «большой успех». Также сообщается, что лидеры стран — участниц альянса договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году.

