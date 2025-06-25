В Кремле раскрыли детали контактов с Ираном

Москва отслеживает развитие ситуации вокруг Ирана и остается на связи с партнерами в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мы внимательно наблюдаем за этой ситуацией и поддерживаем свои контакты с нашими партнерами из Тегерана», — сказал представитель Кремля.
Ранее американский лидер Дональд Трамп на полях саммита Североатлантического альянса в Гааге рассказал, что президент России Владимир Путин предлагал помощь в урегулировании ситуации с Ираном.
24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран будет соблюдать режим прекращения огня, если его не нарушит израильская сторона.