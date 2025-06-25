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13:32, 25 июня 2025Бывший СССР

В МИД заявили о предпочтении дипломатии в урегулировании конфликта на Украине

Лавров: РФ отдает предпочтение дипломатии в урегулировании конфликта на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва отдает предпочтение дипломатии в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Только исчерпав все мирные политические средства регулирования украинского кризиса, мы были вынуждены принять военные и военно-технические меры по обеспечению безопасности нашего государства (...). Тем не менее, мы и сегодня отдаем предпочтение методам дипломатии», — заявил Лавров.

Глава МИД добавил, что позиция Москвы состоит в том, что долгосрочное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто путем переговоров с концентрацией на устранении причин кризиса.

Ранее Лавров отметил, что страны Запада вымаливают для Украины перемирие без дополнительных условий. Дипломат добавил, что два года назад на такое не соглашался президент Украины Владимир Зеленский.

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