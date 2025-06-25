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03:28, 25 июня 2025Россия

В России объяснили утечку о неэффективности ударов США в Иране

Пушков: Утечка о неэффективности ударов США в Иране дискредитирует Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал утечку в СМИ доклада разведки США о неэффективности американских ударов по иранским ядерным объектам. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Пушков объяснил утечку о неэффективности ударов США в Иране и предположил, что она нужна для обоснования будущих военных действий против Ирана.

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«У этой "утечки" может быть две цели: первая — дискредитировать [президента США Дональда] Трампа и его политикe; вторая — обосновать необходимость дальнейшей войны против Ирана, включая удары со стороны США», — допустил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщал, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы исламской республики. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на это заявила, что подобные высказывания являются «откровенной ложью» и попыткой дискредитировать Трампа.

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