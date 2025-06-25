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14:27, 25 июня 2025Забота о себе

Врач предупредил об опасности неправильно подобранной обуви

Онколог Ивашков предупредил об артрите из-за неправильно подобранных туфель
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrea Peperó / Unsplash

Онколог Владимир Ивашков заявил, что удобная обувь очень важна для здоровья. В своем Telegram-канале он объяснил женщинам опасность неправильно подобранной обуви.

«Неподходящие туфли вызывают деформацию стоп — от косточки до плоскостопия, повышают риск артрита и артроза, ведут к воспалениям суставов и тканей ног», — предупредил Ивашков. По словам врача, высокие каблуки и тесная обувь нарушают кровоток, перегружают колени и ноги, провоцируя варикоз.

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Кроме того, высокие каблуки смещают центр тяжести, перенапрягая спину и шею, провоцируют боль и нарушение походки. К тому же высокие шпильки легко приводят к переломам и растяжениям голеностопа, подчеркнул специалист. При этом неудобная плоская подошва вызывает усталость мышц и судороги.

Чтобы избежать этих проблем, Ивашков призвал выбирать обувь с удобной колодкой, подошвой средней жесткости и широкими мысами. Врач также порекомендовал не носить высокие каблуки и уточнил, что оптимальная его высота — от двух до четырех сантиметров. Помимо этого, доктор посоветовал регулярно менять обувь и при плоскостопии использовать ортопедические стельки.

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