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13:02, 25 июня 2025Бывший СССР

Захарова пошутила о молдавских шпионах

Захарова отреагировала на заявление МИД Молдавии о нежелательности поездок в РФ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку назвала предупреждение МИД Молдавии о нежелательности поездок в РФ мерой против молдавских шпионов. Свое заявление она разместила в Telegram-канале.

«Видимо, так они предупреждают шпионов, что больше в Россию ездить не надо. Добропорядочным же гражданам Молдавии мы всегда рады. И они об этом знают», — написала дипломат.

Ранее Молдавия призвала граждан не ехать в Россию. По мнению представителей ведомства, в России молдавские граждане якобы могут столкнуться с незаконными задержаниями, а также подвергнуться административным санкциям и уголовному преследованию.

До этого посол РФ в республике Олег Озеров рассказал об участии Запада в высылке дипломатов из Молдавии. Он добавил, что Кишиневу следует присмотреться к тому, что в настоящее время происходит в российско-американских отношениях.

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