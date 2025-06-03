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14:01, 3 июня 2025Бывший СССР

Молдавия призвала граждан не ехать в Россию

МИД Молдавии призвал граждан воздержаться от несущественных поездок в Россию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

МИД Молдавии призвал граждан республики воздержаться от поездок в Россию. Соответствующее сообщение внешнеполитическое ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Министерство иностранных дел и посольство Республики Молдова в Москве, исходя из обязанности государства гарантировать безопасность своих граждан, рекомендуют избегать несущественных поездок в Российскую Федерацию», — говорится в заявлении министерства.

По мнению представителей ведомства, в России молдавские граждане якобы могут столкнуться с незаконными задержаниями, а также подвергнуться административным санкциям и уголовному преследованию.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Запад индуцировал высылку российских дипломатов из Молдавии весной 2025 года. По его словам, таким образом третьи страны хотят перерубить «грубым топором» отношения Москвы и Кишинева.

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