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08:33, 26 мая 2025Бывший СССР

Посол России рассказал об участии Запада в высылке дипломатов из Молдавии

Посол Озеров: Высылка российских дипломатов из Молдавии индуцирована Западом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Запад индуцировал высылку российских дипломатов из Молдавии весной 2025 года. Об этом заявил посол РФ в республике Олег Озеров, передает РИА Новости.

«Этот метод, с моей точки зрения, индуцирован извне. То есть это такие требования к Молдавии со стороны западных партнеров, что если вы не будете жестко себя с Россией вести, то вам дорога в Евросоюз будет заказана. И западные столицы все время побуждают к тому, чтобы Молдавия как можно жестче себя вела в отношениях с Москвой», — отметил дипломат.

По его словам, Запад хочет перерубить «грубым топором» отношения Москвы и Кишинева. Он выразил уверенность, что данная попытка повлиять на исторически сложившиеся отношения России и Молдавии не увенчается успехом. Он добавил, что Кишиневу следует присмотреться к тому, что в настоящее время происходит в российско-американских отношениях.

31 марта стало известно, что Молдавия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства России. В Москве пообещали дать соответствующий ответ.

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